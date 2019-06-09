Житель Флорештского района превратил собственный дом в музей

Житель села Вэрвэреука Флорештского района превратил собственный дом в музей. Все четыре комнаты - одна большая экспозиция, в которой около тысячи предметов, рассказывающих об исторических событиях и быте местных жителей. Посетители могут увидеть здесь мечи, иконы и даже пушку времен Первой мировой войны.

Настоящая гордость основателя музея - триколор, полученный от румынского солдата в 1990 году, передает canal3.

"Самый ценный экспонат - триколор с "Моста цветов", где мы обменялись флагами. С этим триколором я был на многих мероприятиях, посвященных языку, на похоронах Григоре Виеру, и на других событиях", рассказал владелец музея Виктор Цибриган.

Дом Виктора Цыбригана стал первым музеем, посвященным румынским солдатам. Мужчина занимается своим детищем целыми днями, а в свободное время играет на флуере или на гитаре. Иногда владелец рисует иконы. И по словам автора, одна из них - чудотворная. Верующие видят на ней лики четырех святых, хотя Виктор Цыбриган клянется, что не рисовал их.

"Будто получил толчок, с божьей помощью нарисовал ее за месяц. Эта икона помогает мне и дает надежду. Если посмотреть внимательно, видны лики четырех святых, их видят только верующие", сказал владелец музея Виктор Цибриган.

С годами экспонаты заняли все комнаты. Теперь 69-летний владелец музея ютится в небольшой каморке. Здесь есть всё, что необходимо для жизни: кровать, печка и импровизированная кухня.

"У меня много братьев, племянников. Спрашивают: кому оставишь музей. А я отвечаю: он сотни лет останется таким. Вы слишком рано спрашиваете, кому я оставлю, я еще поживую и сделаю добрые дела для истории", отметил владелец музея Виктор Цибриган.

Вход в музей бесплатный для всех.