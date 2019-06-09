Новые правила для туристов в Риме

Будьте как дома, но не забывайте, что в гостях. Отправляясь в Рим, помните: местные власти ужесточили правила поведения для туристов. Гостям итальянской столицы отныне запрещено петь в общественном транспорте, есть или пить на лестницах архитектурных памятников и гулять без маек по улицам.

Несколько запретов могут коснуться и обычных жителей Рима. По решению городских властей, нельзя сушить вещи, вывешивая их снаружи зданий. Кроме того, не получится заработать на туристах, предлагая им сфотографироваться с человеком в костюме римского воина. Каким будет наказание за эти нарушения, пока неизвестно. На эту тему ведутся консультации с заграничными послами в Италии.

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