Сборная Молдовы по футболу одержала первую победу в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года

Сборная Молдовы по футболу одержала первую победу в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.

Наша команда обыграла в Кишиневе Андорру 1:0. Судьбу поединка решил гол, который на восьмой минуте забил защитник Игорь Армаш, не игравший за сборную почти два года.

"Мы начали очень хорошо. После гола отошли назад, словно чего-то испугались. Хотя соперник не спешил атаковать, был рад тому, что уступал 0:1. Мы должны учиться на таких матчах. Несмотря на победу, надо еще в очень многом прибавить", - сказал футболист Игорь Армаш.

Почти весь второй тайм молдавская команда играла в меньшинстве – за две желтые карточки был удален Артур Ионицэ, вышедший на игру с капитанской повязкой.

"У нас были голевые моменты, которые надо было реализовать. Тогда было бы намного легче. В последние десять минут мы слишком глубоко «сели» в оборону и позволили игрокам из Андорры активно прессинговать. К сожалению, все сломалось на второй минуте второго тайма. Но я рад, что ребята проявили характер", - заявил тренер сборной Молдовы по футболу Александр Спиридон.

"Матч состоял из двух разных таймов. В первом мы доминировали. К сожалению, у нас случилось удаление. Хорошо, что в итоге выиграли. В этом состояла задача. После двух поражений необходимо было поднять командный дух", - сказал футболист Раду Гынсарь.

Следующий матч в отборочной группе Эйч сборная Молдовы сыграет 11 июня с Албанией. Смотрите прямую трансляцию на Третьем канале, начало в 21:45.