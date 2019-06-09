Искры и обломки летели со 130-метровой высоты: в Варшаве сгорел небоскреб

В Варшаве загорелся недостроенный небоскреб. Возгорание произошло на последнем, 25-м, этаже здания.

Искры и раскаленные обломки летели вниз со 130-метровой высоты. На момент возгорания в здании людей не было, поэтому во время пожара никто не пострадал, передает УНИАН.

Огнеборцы тушили пламя всю ночь, потому что работу им осложняла труднодоступность площадей, охваченных огнем. Аварийных лестниц на здании не было, поэтому до места огня им пришлось добираться пожарными лестницами.

Укротить пламя удалось лишь на рассвете. Что послужило причиной возгорания – до сих пор выясняют.