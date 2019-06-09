Перед зданием МВД установили десятки палаток: люди возмущены неконституционными решениями парламента

Десятки палаток установили накануне перед министерством внутренних дел. Около двухсот человек, в основном ветераны войны на Днестре, выразили свое возмущение неконституционными решениями, принятыми накануне парламентом и главой государства Игорем Додоном.

"Мы пришли защитить министерство, потому что это силовая структура, которую они хотят захватить. Господин Нэстасе, который считает себя так называемым министром, пусть лучше уходит за своими посаженными сыном и отцом, которые сейчас в бегах".

"Додон и Майя Санду поступили очень некрасиво. Народ этого не одобряет. Это издевательство, делают что хотят. Как они могут так поступить, не спрашивая народ?"

Люди, которые воевали за независимость и целостность страны, возмущаются изменой президента Игоря Додона, который хочет федерализации страны.

"Он нас предал. Теперь этот альянс, армия, юстиция - все это подарок Путину. Мы в руках иностранного государства".

"Если бы были времена Цепеша, Додона посадили бы на кол".

К зданию МВД вскоре подъехал незаконно назначенный глава ведомства Андрей Нэстасе. Его протестующие освистали.

"По миллиону долларов забрали. Ты, Нэстасе, собирал деньги, собрал семь миллионов...Этот человек собрал семь миллионов, когда была платформа ДА, я был рядом с ним как ветеран войны. Он нас, всех ветеранов войны, ввел в заблуждение. Вот кто Нэстасе. Он трус!"

С Нэстасе к протестующим подошел и его водитель. Он начал оскорблять комбатантов.

Во время скандала из машины Нэстасе вышел мужчина, который едва стоял на ногах.

"Вот человек, которого он возит пьяным в машине".

К протестующим вышел и действующий министр внутренних дел Александр Жиздан. Его встретили аплодисментами.