Окончательное решение КС: Парламент Республики Молдовы должен быть распущен

Парламент Республики Молдовы должен быть распущен. Конституционный суд сегодня постановил, что есть обстоятельства, которые подтверждают роспуск парламента. Причиной тому является факт, что за три месяца после признания парламентских выборов от 24 февраля, правительство так и не было сформировано.

Заявление Конституционного суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Такое решение было принято в связи с ходатайством, поданным в срочном порядке исполняющим обязанности президента страны Павлом Филипом.. Это было сделано во избежание институциональной блокады, которая может повлиять на законодательную власть.

Напомним, сегодня КС отстранил Додона от должности и назначил Павела Филипа временно исполняющим обязанности президента Молдовы.