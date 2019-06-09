Роналду остановил автобус сборной ради фото с ребенком, больным лейкемией

Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду остановил автобус национальной команды, откликнувшись на просьбу 11-летнего мальчика, больного лейкемией.

После тренировки, которая проходила в преддверии финала Лиги наций УЕФА, португальские футболисты возвращались в отель на автобусе. По дороге форвард "Ювентуса" заметил на улице мальчика, стоящего с плакатом, на котором было написано "Криштиану, обними меня". Роналду попросил водителя остановиться и пригласил ребенка в автобус.

Как оказалось, 11-летнего мальчика зовут Эдуардо и он болен лейкемией. Футболист сделал с ним совместную фотографию.