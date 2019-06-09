Павел Филип подписал указ: досрочные парламентские выборы состоятся 6 сентября

Временно исполняющий обязанности президента Павел Филип подписал указ о досрочных парламентских выборах. Как ожидается, 6 сентября, граждан Молдовы снова ждут у избирательных урн.

"Конституционный суд постановил, что президент, отказывающийся исполнять свои обязанности, нарушает Конституцию. КС отстранил Додона от должности. И это не в первый раз. Кажется, что это стало уже традицией для Додона - нарушать Конституцию. Мы собрались сегодня, чтобы подписать указ о проведении 6 сентября досрочных выборов. Мы все успеем подготовится к прозрачным и объективным выборам", - заявил Павел Филип.

Политик отметил, что Демократическая партия Молдовы не хотела досрочных выборов и была первой политической партией, которая предложила переговоры.

"После кризиса, спровоцированного ПСРМ и блоком ACUM, другого решения просто не было. Правительство так и не сформировали, хотя прошло 3 месяца. Некоторые партии предпочитали воевать за должности, а не за потребности граждан нашей страны. Это естественно, что народ решает кто достоин мандата, а кто нет", - отметил Павел Филип.

Временно исполняющий обязанности президента также обратился к Игорю Додону:

"Это обращение к Игорю Додону. После того, как граждане увидели, как он предал страну, и признал финансирование со стороны России, его отставка более чем необходима", - заявил Филип.

Политик призвал граждан сохранять спокойствие.

"Я призываю к спокойствию. Прошу политиков не доводить ситуацию до государственного переворота. Мы идем на досрочные выборы".