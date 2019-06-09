Петру Богату: Решение КС отстранить Игоря Додона является естественным и логичным

Решение Конституционного суда об отстранении президента Игоря Додона является естественным и логичным. Такого мнения придерживается политический аналитик Петру Богату, который отметил, что Додон был отстранен из-за неисполнения своих обязанностей в качестве главы государства.

"Это не соответствовало Конституции. Это решение мне кажется естественным, логичным, потому что ранее КС упоминал статью 91 в других случаях, когда президент Додон несколько раз отказывался соблюдать свои полномочия при различных обстоятельствах.

КС пришел к выводу, что в этой ситуации президент может быть отстранен от должности из-за неспособности выполнять свои обязанности. Причины очень серьезные, он отказывался подчиняться закону. 90 дней истекли, это уже похоже на политический переворот, который возглавляет президент Республики Молдовы.

Президент Игорь Додон, которого отстранили от должности, отказывается признавать решение КС".