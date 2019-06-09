Решение Конституционного суда об отстранении президента Игоря Додона является естественным и логичным. Такого мнения придерживается политический аналитик Петру Богату, который отметил, что Додон был отстранен из-за неисполнения своих обязанностей в качестве главы государства.
"Это не соответствовало Конституции. Это решение мне кажется естественным, логичным, потому что ранее КС упоминал статью 91 в других случаях, когда президент Додон несколько раз отказывался соблюдать свои полномочия при различных обстоятельствах.
КС пришел к выводу, что в этой ситуации президент может быть отстранен от должности из-за неспособности выполнять свои обязанности. Причины очень серьезные, он отказывался подчиняться закону. 90 дней истекли, это уже похоже на политический переворот, который возглавляет президент Республики Молдовы.
Президент Игорь Додон, которого отстранили от должности, отказывается признавать решение КС".
Комментарии
- Ренато Усатый об имуществе Додона: Целые гектары земли в России и многомиллионные счета в Швейцарии
- Павел Филип подписал указ: досрочные парламентские выборы состоятся 6 сентября
- Окончательное решение КС: Парламент Республики Молдовы должен быть распущен
- КС отстранил Додона от должности. Павел Филип - временно исполняющий обязанности президента Молдовы
- Генпрокуратора опровергла информацию об уголовных делах, открытых на имена нескольких депутатов
- Павел Филип: Есть лишь одно законное правительство. А действия некоторых партий - попытка незаконного захвата власти
- Влад Плахотнюк подтверждает: Игорь Додон хотел предать страну
- Майя Санду забыла о принципах и пожала руку Игорю Додону
- Влад Плахотнюк проводит брифинг для прессы. Онлайн трансляция
- Что предполагал в себе так называемый план Козака? Несколько молдавских политиков считали его катастрофическим для Молдовы
- Ренато Усатый об имуществе Додона: Целые гектары земли в России и многомиллионные счета в Швейцарии
- Петру Богату: Решение КС отстранить Игоря Додона является естественным и логичным
- Павел Филип подписал указ: досрочные парламентские выборы состоятся 6 сентября
- СМИ: Додон вместе с семье "переехал" в отель на территории Российского посольства
- Роналду остановил автобус сборной ради фото с ребенком, больным лейкемией
- Додон обещает, что Россия закроет все уголовное дела на имя Плахотнюка после подписания соглашения о федерализации РМ. ВИДЕО
- Влад Плахотнюк подтверждает: Игорь Додон хотел предать страну
- Павел Филип: Есть лишь одно законное правительство. А действия некоторых партий - попытка незаконного захвата власти
- Игорь Додон был готов назначить премьер-министром Влада Плахотнюка. Видеодоказательство
- ВИДЕО: Додон заявил, что ежемесячно получал денежные переводы из России
- Додон обещает, что Россия закроет все уголовное дела на имя Плахотнюка после подписания соглашения о федерализации РМ. ВИДЕО
- В Украине задержали известного криминального авторитета из Молдовы
- Детали жуткого убийства в Комрате: влюбленные около часа смотрели, как их жертва умирает
- Разногласия между Майей Санду и Андреем Нэстасе в прямом эфире
- Участница украинского и румынского шоу талантов была убита в Германии
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День придаст решимости Вашим действиям. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День придаст решимости Вашим действиям. Возрастет вероятность отравления. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День придаст решимости Вашим действиям. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Успешны знакомства и поездки.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День придаст решимости Вашим действиям. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Пришло время пожинать плоды.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Перегрузки чреваты нервным срывом.
|Banca Nationala a Moldovei
Валерий Реницэ