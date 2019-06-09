Президент Игорь Додон, который всю жизнь работал на государства, может оказаться владельцем больших участков земли в России и швейцарскими счетами, на которых десятки миллионов долларов. Об этом заявил его бывший партнер по протестам, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый в ходе передачи на телеканале TV8.
По словам Усатого, часть активов Игоря Додона находится в РФ, в том числе оккупированном россиянами Крыму. Другая часть — деньги — лежит на банковских счетах в Швейцарии, сообщает deschide.md.
"Как Додон может заработать миллионы долларов? Я говорю о десятках миллионов долларов? Как? У него есть бизнес? Он получает дивиденды? Часть его денег находится в Европе. У него есть недвижимость в Крыму, множество гектаров земли в России. Он как-то встретился с губернатором одного из регионов России, он отправил туда Вадима Чубару, одного из ближайших своих людей. Всеми этими транзакциями занимается Чубара. Если я не ошибаюсь, на него записан и телеканал Accent TV. На него записываются земли и недвижимость Додона в России", — сказал Усатый.
Политик добавил, что Додон, как и лидер ПСРМ Зинаида Гречаный, владеют роскошными квартирами на юго-западе Москвы.
«Первые квартиры в Москве были куплены после парламентских выборов 2014 года. Он взял часть денег, предназначенных на предвыборную кампанию, и купил для себя, Гречаный, Чубары и не помню кого ещё четыре квартиры в одном из элитных домов», — сказал он.
Усатый предупредил Додона, что знает, на кого записаны счета в швейцарских банках.
«Он не уйдет. Я доберусь до его швейцарских денег. Есть женщина, сестра одного из его очень послушных друзей, на чье имя открыты счета в Швейцарии. Я знаю её, Игорь Николаевич. На этих счетах десятки миллионов долларов. Я узнаю точную цифру, и мы к этому вернемся», — сказал лидер «Нашей партии».
Комментарии
- Влад Плахотнюк: "Я не согласился на условия Додона! Я не согласился разделить страну на части!"
- Клаус Йоханнис прокомментировал текущую политическую ситуацию в Молдове
- Петру Богату: Решение КС отстранить Игоря Додона является естественным и логичным
- Павел Филип подписал указ: досрочные парламентские выборы состоятся 6 сентября
- Окончательное решение КС: Парламент Республики Молдовы должен быть распущен
- КС отстранил Додона от должности. Павел Филип - временно исполняющий обязанности президента Молдовы
- Генпрокуратора опровергла информацию об уголовных делах, открытых на имена нескольких депутатов
- Павел Филип: Есть лишь одно законное правительство. А действия некоторых партий - попытка незаконного захвата власти
- Влад Плахотнюк подтверждает: Игорь Додон хотел предать страну
- Майя Санду забыла о принципах и пожала руку Игорю Додону
- Влад Плахотнюк: "Я не согласился на условия Додона! Я не согласился разделить страну на части!"
- Клаус Йоханнис прокомментировал текущую политическую ситуацию в Молдове
- Протест на площади Великого Национального Собрания. ОНЛАЙН
- Ренато Усатый об имуществе Додона: Целые гектары земли в России и многомиллионные счета в Швейцарии
- Петру Богату: Решение КС отстранить Игоря Додона является естественным и логичным
- Влад Плахотнюк подтверждает: Игорь Додон хотел предать страну
- Павел Филип: Есть лишь одно законное правительство. А действия некоторых партий - попытка незаконного захвата власти
- Игорь Додон был готов назначить премьер-министром Влада Плахотнюка. Видеодоказательство
- ВИДЕО: Додон заявил, что ежемесячно получал денежные переводы из России
- Зинаида Гречаный избрана председателем парламента, вопреки закону
- Додон обещает, что Россия закроет все уголовное дела на имя Плахотнюка после подписания соглашения о федерализации РМ. ВИДЕО
- В Украине задержали известного криминального авторитета из Молдовы
- Детали жуткого убийства в Комрате: влюбленные около часа смотрели, как их жертва умирает
- Разногласия между Майей Санду и Андреем Нэстасе в прямом эфире
- Участница украинского и румынского шоу талантов была убита в Германии
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День придаст решимости Вашим действиям. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День придаст решимости Вашим действиям. Возрастет вероятность отравления. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День придаст решимости Вашим действиям. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Успешны знакомства и поездки.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День придаст решимости Вашим действиям. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Пришло время пожинать плоды.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Перегрузки чреваты нервным срывом.
|Banca Nationala a Moldovei
Валерий Реницэ