Ренато Усатый об имуществе Додона: Целые гектары земли в России и многомиллионные счета в Швейцарии

Президент Игорь Додон, который всю жизнь работал на государства, может оказаться владельцем больших участков земли в России и швейцарскими счетами, на которых десятки миллионов долларов. Об этом заявил его бывший партнер по протестам, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый в ходе передачи на телеканале TV8.

По словам Усатого, часть активов Игоря Додона находится в РФ, в том числе оккупированном россиянами Крыму. Другая часть — деньги — лежит на банковских счетах в Швейцарии, сообщает deschide.md.

"Как Додон может заработать миллионы долларов? Я говорю о десятках миллионов долларов? Как? У него есть бизнес? Он получает дивиденды? Часть его денег находится в Европе. У него есть недвижимость в Крыму, множество гектаров земли в России. Он как-то встретился с губернатором одного из регионов России, он отправил туда Вадима Чубару, одного из ближайших своих людей. Всеми этими транзакциями занимается Чубара. Если я не ошибаюсь, на него записан и телеканал Accent TV. На него записываются земли и недвижимость Додона в России", — сказал Усатый.

Политик добавил, что Додон, как и лидер ПСРМ Зинаида Гречаный, владеют роскошными квартирами на юго-западе Москвы.

«Первые квартиры в Москве были куплены после парламентских выборов 2014 года. Он взял часть денег, предназначенных на предвыборную кампанию, и купил для себя, Гречаный, Чубары и не помню кого ещё четыре квартиры в одном из элитных домов», — сказал он.

Усатый предупредил Додона, что знает, на кого записаны счета в швейцарских банках.

«Он не уйдет. Я доберусь до его швейцарских денег. Есть женщина, сестра одного из его очень послушных друзей, на чье имя открыты счета в Швейцарии. Я знаю её, Игорь Николаевич. На этих счетах десятки миллионов долларов. Я узнаю точную цифру, и мы к этому вернемся», — сказал лидер «Нашей партии».