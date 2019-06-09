Протест на площади Великого Национального Собрания. ОНЛАЙН

В центре Кишинева проходит митинг. Граждане вышли на улицу, чтобы защитить конституционный строй Республики Молдовы.

(13:12) Колонна протестующих направилась к президентуре

(13:09) Плахотнюк: Пойдем к президентуре, чтобы предложить ему уйти в отставку. Вперед, молаване!

(13:05) Андриан Канду выступил с обращением: "В Конституции четко сказано, что власть принадлежит народу. Ни одна партия не имеет право утверждать власть от своего имени. Если за три месяца они не нашли компромисса, то только люди имеют право решать, кто заслуживает управлять нашей страной. Молдова маленькая страна, но единая. Мы приветствуем сегодняшнее решение о проведении парламентских выборов 6 сентября.Что насчет Додона: Вы видели цену предательства. Вчера вся страна увидела, сколько вам стоило предать свою страну. Тот, кто решил продать свою страну, не может быть президентом. У него нет чести, нет достоинства. Сегодня мы просим его уйти в отставку и пойти на выборы, чтобы избрать нового президента, которым страна сможет гордиться.

(12:44) Павел Филип обратился к гражданам: Уважаемый граждане, здесь собрались настоящие патриоты своей страны. Я слышал удивительную новость. Мне сказали, что Додон не ночевал дома. Прошлой ночью он ночевал в посольстве Росскийской Федерации. В то время, как мы с членами ДПМ спали дома, он нашел другой "приют", где чувствует себя комфортно. Мы переживаем сложные моменты. Но председатель ДПМ не дал продать страну. Слоган ДПМ: "Дела, а не слова". Мы - люди дела! КС постановил, что Додон нарушил Конституцию и дал мне право назначить дату досрочных выборов. Я подписал указ, потому что считаю, что никто имеет право принимать решения за Республику Молдову, ни снаружи, ни внутри. Единственный, кто может принять решение - это народ. 6 сентября мы победим! Мы - народ!"

(12:23) Влад Плахотнюк обратился к гражданам: "Я хочу поблагодарить вас за поддержку, потому что мы вместе пришли сюда, чтобы защитить страну от безответственных политиков, которые путаются захватить страну, принимаю незаконные решения. Они хотят силой захватить все государственные учреждения. Это государственный переворот, которым руководит Игорь Додон. Но больше не президент страны. Долой Додона! Он президент, который нуждается в руководстве и одобрении всего, что он сделал в этой стране. Он пытался федерализировать нашу страну, отдавать ее иностранцам, продавать ее. Он предал народ. Предатель! После всего, что он сделал, он должен немедленно уйти в отставку. Мы должны немедленно организовать выборы нового президента, президента, который достоин нашего народа. ДПМ, пыталась создать альянс, мы обсуждали коалицию и хотели, чтобы продолжить делать то, что мы начали: строить дороги, увеличивать пенсии и пособия, делать добро для наших людей. Но пришел Додон и попытался убедить меня федерализировать страну, чтобы отдать ее тем, кто давно ее жаждал. Я не согласился предать свою страну. Я не принял его условия. Я не согласился подписать этот документ. Додон вместе с социалистами и членами блока ACUM захватили парламент. Они хотят проголосвать з афедерализацию страны. Они придатели, Додон - предатель. Он хочет, чтобы наш народ исчез. ДПМ - единственная партия, которая не бегала за должностями. Мы думали о проблемах граждан. Они обсуждали на переговорах должности спикера и премьера. Приходили в парламент ради того, чтобы сделать селфи. Предатель."

(12:16) Протестующие скандируют "Страна не продается!"

(12:10) Тысячи людей со всех районов Молдовы пришла на площадь Великого Национального Собрания, чтобы защитить конституционный строй страны.

Протестующие, во главе с лидером ДПМ Владом Плахотнюком и временно исполняющим обязанности президента Павлом Филипом собрались на площади Великого Национального Собрания. Граждане скандируют: "Мы - народ, Додон - предатель!".