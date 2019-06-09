В центре Кишинева проходит митинг. Граждане вышли на улицу, чтобы защитить конституционный строй Республики Молдовы.
(13:12) Колонна протестующих направилась к президентуре
(13:09) Плахотнюк: Пойдем к президентуре, чтобы предложить ему уйти в отставку. Вперед, молаване!
(13:05) Андриан Канду выступил с обращением: "В Конституции четко сказано, что власть принадлежит народу. Ни одна партия не имеет право утверждать власть от своего имени. Если за три месяца они не нашли компромисса, то только люди имеют право решать, кто заслуживает управлять нашей страной. Молдова маленькая страна, но единая. Мы приветствуем сегодняшнее решение о проведении парламентских выборов 6 сентября.Что насчет Додона: Вы видели цену предательства. Вчера вся страна увидела, сколько вам стоило предать свою страну. Тот, кто решил продать свою страну, не может быть президентом. У него нет чести, нет достоинства. Сегодня мы просим его уйти в отставку и пойти на выборы, чтобы избрать нового президента, которым страна сможет гордиться.
(12:44) Павел Филип обратился к гражданам: Уважаемый граждане, здесь собрались настоящие патриоты своей страны. Я слышал удивительную новость. Мне сказали, что Додон не ночевал дома. Прошлой ночью он ночевал в посольстве Росскийской Федерации. В то время, как мы с членами ДПМ спали дома, он нашел другой "приют", где чувствует себя комфортно. Мы переживаем сложные моменты. Но председатель ДПМ не дал продать страну. Слоган ДПМ: "Дела, а не слова". Мы - люди дела! КС постановил, что Додон нарушил Конституцию и дал мне право назначить дату досрочных выборов. Я подписал указ, потому что считаю, что никто имеет право принимать решения за Республику Молдову, ни снаружи, ни внутри. Единственный, кто может принять решение - это народ. 6 сентября мы победим! Мы - народ!"
(12:23) Влад Плахотнюк обратился к гражданам: "Я хочу поблагодарить вас за поддержку, потому что мы вместе пришли сюда, чтобы защитить страну от безответственных политиков, которые путаются захватить страну, принимаю незаконные решения. Они хотят силой захватить все государственные учреждения. Это государственный переворот, которым руководит Игорь Додон. Но больше не президент страны. Долой Додона! Он президент, который нуждается в руководстве и одобрении всего, что он сделал в этой стране. Он пытался федерализировать нашу страну, отдавать ее иностранцам, продавать ее. Он предал народ. Предатель! После всего, что он сделал, он должен немедленно уйти в отставку. Мы должны немедленно организовать выборы нового президента, президента, который достоин нашего народа. ДПМ, пыталась создать альянс, мы обсуждали коалицию и хотели, чтобы продолжить делать то, что мы начали: строить дороги, увеличивать пенсии и пособия, делать добро для наших людей. Но пришел Додон и попытался убедить меня федерализировать страну, чтобы отдать ее тем, кто давно ее жаждал. Я не согласился предать свою страну. Я не принял его условия. Я не согласился подписать этот документ. Додон вместе с социалистами и членами блока ACUM захватили парламент. Они хотят проголосвать з афедерализацию страны. Они придатели, Додон - предатель. Он хочет, чтобы наш народ исчез. ДПМ - единственная партия, которая не бегала за должностями. Мы думали о проблемах граждан. Они обсуждали на переговорах должности спикера и премьера. Приходили в парламент ради того, чтобы сделать селфи. Предатель."
(12:16) Протестующие скандируют "Страна не продается!"
(12:10) Тысячи людей со всех районов Молдовы пришла на площадь Великого Национального Собрания, чтобы защитить конституционный строй страны.
Протестующие, во главе с лидером ДПМ Владом Плахотнюком и временно исполняющим обязанности президента Павлом Филипом собрались на площади Великого Национального Собрания. Граждане скандируют: "Мы - народ, Додон - предатель!".
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День придаст решимости Вашим действиям. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День придаст решимости Вашим действиям. Возрастет вероятность отравления. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела на бирже.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Уделите больше внимания любимому человеку.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День придаст решимости Вашим действиям. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Успешны знакомства и поездки.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День придаст решимости Вашим действиям. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Пришло время пожинать плоды.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Перегрузки чреваты нервным срывом.
|Banca Nationala a Moldovei
Валерий Реницэ