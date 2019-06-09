Влад Плахотнюк: "Я не согласился на условия Додона! Я не согласился разделить страну на части!"

Влад Плахотнюк выступил с обращением к народу со сцены в центре столице на площади Великого национального собрания:

ДПМ хотели создать альянс, служить на благо Молдовы, продолжить добрые дела, что мы начали, и сделать еще больше. Отремонтировать дороги, увеличить пенсии, увеличить зарплаты, выделить деньги детям, делать добрые дела для народа. Но пришел Додон и почти уговорил меня на федерализацию, на то, чтобы раздробить страну на кусочки. Я не согласился подписать этот документ, я не согласился предать страну, я не предал народ, как это сделал Додон! Додон вместе с ПСРМ и блоком ACUM, которые не знаю на какой планете сейчас находятся, отчаянные, захватили парламент и голосуют так, как придет им в голову. Они голосуют так, как скажет Додон, а он говорит голосовать за федерализацию! Додон - предатель! Он хочет истребить Молдову! Истребить народ! Единственный выход что-то изменить - это "вернуться" к народу! ДПМ готов идти на встречу народу!

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