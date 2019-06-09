О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Андриан Канду: "Мы все видели, сколько стоит предательство родины! Миллион долларов в месяц!
// фото: publika.md
13:34, 09 Jun 2019
просмотров 180 | комментариев 0

На центральной площади Кишинева проходит митинг. Более 30 тысяс человек вышли на протест, чтобы защитить конституционный строй Молдовы.

Андриан Канду обратился к гражданам с заявление:

"В Конституции четко сказано, что власть принадлежит народу. Ни одна партия не имеет право утверждать власть от своего имени. Если за три месяца они не нашли компромисса, то только люди имеют право решать, кто заслуживает управлять нашей страной. Молдова маленькая страна, но единая. Мы приветствуем сегодняшнее решение о проведении парламентских выборов 6 сентября.Что насчет Додона: Мы все видели цену предательства. Вчера, вся страна узнала, во сколько стоит предать родину. Миллион долларов в месяц! Тот, кто решил продать свою страну, не может быть президентом. У него нет чести, нет достоинства. Сегодня мы просим его уйти в отставку и пойти на выборы, чтобы избрать нового президента, которым страна сможет гордиться.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День придаст решимости Вашим действиям. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День придаст решимости Вашим действиям. Возрастет вероятность отравления. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела на бирже.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Уделите больше внимания любимому человеку.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День придаст решимости Вашим действиям. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Успешны знакомства и поездки.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День придаст решимости Вашим действиям. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Пришло время пожинать плоды.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Перегрузки чреваты нервным срывом.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Чем удивила Майя?
vox.publika.md,
Валерий Реницэ
Loading...