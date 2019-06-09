Андриан Канду: "Мы все видели, сколько стоит предательство родины! Миллион долларов в месяц!

На центральной площади Кишинева проходит митинг. Более 30 тысяс человек вышли на протест, чтобы защитить конституционный строй Молдовы.

Андриан Канду обратился к гражданам с заявление:

"В Конституции четко сказано, что власть принадлежит народу. Ни одна партия не имеет право утверждать власть от своего имени. Если за три месяца они не нашли компромисса, то только люди имеют право решать, кто заслуживает управлять нашей страной. Молдова маленькая страна, но единая. Мы приветствуем сегодняшнее решение о проведении парламентских выборов 6 сентября.Что насчет Додона: Мы все видели цену предательства. Вчера, вся страна узнала, во сколько стоит предать родину. Миллион долларов в месяц! Тот, кто решил продать свою страну, не может быть президентом. У него нет чести, нет достоинства. Сегодня мы просим его уйти в отставку и пойти на выборы, чтобы избрать нового президента, которым страна сможет гордиться.