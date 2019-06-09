Участники протеста проголосовали за резолюцию об организации досрочных выборов президента

Более 30 тысяч человек собрались на центральной площади столицы на мирный протест в защиту конституционного строя Молдовы. Участники протеста проголосовали за резолюцию об организации досрочных выборов президента.

"Мы, народ Республики Молдова,

Те, кто собрались на площади Великого Национального собрания,

Подтверждаем позорное предательство родины гражданином Игорем Додоном,

Игорь Додон продал страну за миллионы долларов и хочет расколоть Молдовы, чтобы было еще легче ее продать по частям,

Государственная власть была узурпирована и была предпринята попытка государственного переворота в иностранных интересах.

В связи с этим мы приняли решение о роспуске парламента и назначили дату досрочных парламентских выборов, страна придет время, когда граждане смогут свободно выбрать новую власть.

Мы, десятки тысяч людей со всей страны, которые собрались сегодня в

Кишиневе, решительно осуждаем любой акт измены.

Мы заявляем со всей нашей твердостью:

Мы не продадим нашу страну!

Игорь Додон больше не является законным президентом.

Мы требуем немедленной отставки Игоря Додона за государственную измену, незаконное финансирование и захват государственной власти.

В этих условиях и, учитывая тот факт, что люди являются суверенными, мы просим провести досрочные президентские выборы, в тот же день, что и парламентские - 6 сентября 2019 года, в условиях максимальной прозрачности и соблюдении всех демократических норм", - говорится в резолюции.