Павел Филип: "Мы сейчас проходим через сложный этап, и мы ни за что не согласимся продать страну"

Сообщение временно исполняющего обязанности президента Павла Филипа на площади Великого национального собрания:

"Дорогие соотечественники! Сегодня здесь собрались настоящие патриоты Республики Молдовы! Я сегодня услышал ошеломительную новости, что Игорь Додон перехал в отель на территории Российского посольства!

Мы сейчас проходим через сложный этап, мы ни за что не согласимся продать страну. Те, кто каждый день говорят о патритизме и о Штефане чел Маре, как это делал Додон являются предателями. Они готовы продать страну за грош, только чтобы у них были должности и зарплаты. Вы, граждане, были свидетелями того, как господину Плахотнюку предлагали "самые лучшие условия" и он отказался!

Председатель ДПМ заслуживает уважения! И не зря был выбран слоган "ДЕЛА, А НЕ СЛОВА!" Мы - делаем, а не говорим!

Конституционный суд предложил мне подписать указ о досрочных выборах. Я сделал это только потому, что считаю, что никто не имеет право принимать это решение за нас. Все решает народ. Поэтому, 6 сентября у нас будет возможность сделать свой выбор, и мы выбираем победу!".