На карманные расходы: где и как студенты смогут подработать летом

Без опыта зато полны энергии и амбиций. В летний период ученики и студенты надеются немного заработать. Им предлагают работу официантов, коммерческих агентов, операторов или аниматоров.

Александр Вартик учится в столичной профессиональной школе. Уже второй год он работает в столичном кафе.

"Утром учусь, после обеда работаю. Летом больше свободного времени и больше работы. Здесь очень дружный коллектив, здесь я научился работать, накапливать знания, и думаю что в будущем мне этот опыт пригодится".

19-летний Антон Топалэ изучает менеджмент в одном из вузов страны. Благодаря работе в престижном ресторане, он выучил английский язык и самостоятельно оплачивает учебу.

"Решил летом поработать, не хотел зря время терять. Учусь работать и понимаю, как трудно зарабатывать деньги. Здесь я улучшил свой английский, у нас много гостей из разных стран - России, Англии, Финляндии, я общаюсь с ними на английском и русском".

Администраторы кафе и ресторанов уже в конце мая начали получать заявки на трудоустройство.

"Летом мы предлагаем временную работу официанта с плавающим графиком, учитывая, что у студентов еще идут экзамены. Студенты интересуются, проходят стажировку. Мы не требуем особого опыта в этой области, это работа на летний период", - сказал администратор ресторана Илие Качук.

Заработать студенты в летний период могут от трех до семи тысяч леев в месяц.