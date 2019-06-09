В Молдове объявили желтый код метеоопасности в связи с грозовыми ливнями и порывистым ветром. Предупреждение останется в силе до конца сегодняшнего дня.
На всей территории республики ожидаются грозы, местами сильные ливни (15-25 л/м2), град и усиление шквалистого ветра до 15-20 м/с.
На следующей неделе синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха составит до 32 градусов днем и до 20 градусов ночью.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День придаст решимости Вашим действиям. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День придаст решимости Вашим действиям. Возрастет вероятность отравления. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела на бирже.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Уделите больше внимания любимому человеку.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День придаст решимости Вашим действиям. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Успешны знакомства и поездки.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День придаст решимости Вашим действиям. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Пришло время пожинать плоды.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Перегрузки чреваты нервным срывом.
|Banca Nationala a Moldovei
Валерий Реницэ