Крис Прэтт и дочка Шварценеггера поженились

Голливудский актер Крис Прэтт и дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин поженились.

Как сообщает TMZ, пара поженилась на роскошном ранчо Сан Исидро в Монтесито. 29-летняя Кэтрин была в открытом белом платье, а Прэтт, который старше избранницы на 10 лет, был в смокинге. Для Шварценеггер это первый брак, пишет Корреспондент.

На церемонию он прибыл вместе с сыном. Для голливудского актера это уже второй брак - Крис ранее был женат на актрисе Анне Фарис, с которой расстался только в прошлом году.