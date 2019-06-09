Швейцарская группа Timebelle выступила на фестивале Summer Fest в Кишиневе

Первый день фестиваля Summer Fest прошел с аншлагом. В столичном дендрарии собрались сотни людей. Начался концерт в два часа дня и продолжался до поздней ночи. Гостями первого дня фестиваля стала швейцарская группа Timebelle. Музыканты приезжают в нашу страну уже во второй раз.

"Тогда публика нас так хорошо восприняла, что мы обрадовались, когда нас вновь пригласили. С нетерпением жду встречи с кишиневской публикой", - сказала исполнительница Timebelle Мируна Манэску.

Порадовали гостей своим выступлением и ребята из SunStroke Project.

Посетители с нетерпением ждали выступления артиста Смайли.

"В Молдове очень дружелюбные люди. Мне нравится приезжать сюда, нравится общаться с публикой, нравится еда", - отметил певец Смайли.

Зрителей ждали и сюрпризы.

Гости фестиваля остались довольны программой.

"Замечательно, отличная атмосфера, самочувствие прекрасное".

"Мы здесь впервые, и нам очень нравится. Все отлично".

Парк разделили на несколько зон - еда, развлечения и детские игровые площадки.

"Хочу расслабиться, сбросить напряжение, в выходные хочу развлекаться и забыть о всех проблемах".

"Слушаем музыку, ребенку есть где поиграть, дышим свежим воздухом".

Организаторы говорят, что с каждым годом популярность фестиваля растет.

Сегодня на сцене фестиваля Summer Fest выступят еще семь групп и исполнителей, в том числе DoReDos, Carla`s Dreams и Зиверт.