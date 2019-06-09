Авария вблизи Джурджулешт: погибла 16-летняя девушка

Серьезная авария произошла вчера вечером на трассе вблизи Джурджулешт. 16-летняя девушка погибла, после того как автомобиль, в котором она находилась, вылетел в кювет.

По данным полиции, за рулем машины находился 75-летний мужчина.

Водитель ехал на высокой скорости, не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с трассы и перевернулся.

Сообщается, что у мужчины не было водительских прав.

Обстоятельства аварии выясняются.