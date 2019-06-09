В Молдове началась перепись аистов. По словам орнитологов, в стране уже насчитали больше 300 гнезд. Почти в 250-ти растут птенцы.
В селе Рэзены Яловенского района аистиное гнездо считается местной достопримечательностью.
"Мне их видно с порога, и я с удовольствием за ними наблюдаю. Когда прилетели весной, кружили над домом, словно здоровались. Затем сели в гнездо и долго щелкали клювами, будто представляясь".
"Это гордость села Рэзены. Каждое утро, когда ведем коров на пастбище, смотрим, там они или нет. Если весной они прилетают, значит все будет хорошо".
Еще одно гнездо аисты свили в селе Зымбрены. Жители соседних домов говорят, что каждое утро слышат щелканье клювами.
"Как просыпаюсь, слышу аистов. Они словно желают доброго утра, и это очень приятно. Все их рассматривают, снимают на память".
"Утром едем в поле, а они за нами, за сеялкой. Часто останавливаются машины, люди выходят, снимают их на телефоны".
Однажды местные жители спасли аистенка, выпавшего из гнезда.
"Было четыре птенца, один, к несчастью, выпал. Сельчане его подобрали, отвезли в Кишинев, в зоопарк, там его вылечили", - сказал мэр села Зымбрень Даниел Цону.
Специалисты общества охраны птиц хотят составить полный перечень аистиных гнезд и просят о помощи. Людей просят заполнить анкеты на сайте общества. На основе этих данных составляется интерактивная карта.
"Мы проводим перепись, чтобы точно узнать, сколько у нас в стране аистов. Эту птицу очень легко узнать, они есть почти во всех населенных пунктах", - отметила сотрудница Общества охраны птиц Сильвия Урсу.
По предварительным данным, больше всего аистиных гнезд в Теленештском, Кагульском и Рышканском районах.
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|Banca Nationala a Moldovei
Валерий Реницэ