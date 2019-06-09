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Майя Санду забыла свои обвинения в адрес Игоря Додона в госизмене и требования начать расследование
// фото: из открытых источников
17:26, 09 Jun 2019
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Лидер ПДС Майя Санду объявила ранее, что подаст уголовную жалобу против президента Республики Молдова, который преследует интересы России и "использует сомнительное финансирование из-за границы". Сейчас она об этом не вспоминает.

Майя Санду и возглавляемая ее партия утверждали, что своими действиями президент Игорь Додон поставил под угрозу независимость и суверенитет Республики Молдова.

"Гражданин Игорь Додон, используя пост президента Республики Молдова, полученный махинациями и манипуляциями, ставит под угрозу независимость и суверенитет Республики Молдова, преследуя интересы иностранных граждан",- говорится в одном из пресс-релизов ПДС.

"Со Дня Независимости мы, граждане Республики Молдова, свободные люди, любящие страну, провозглашаем Игоря Додона "Предателем страны!" Предатель страны не может иметь право представлять интересы людей и должен отвечать за все действия, направленные против государства и граждан", - говорится в пресс-релизе ПДС.

Основные аргументы ПДС для подачи уголовной жалобы против Додона: 
Гражданин Игорь Додон открыто отождествляем себя с интересами Российской Федерации, став "вассалом" президента Путина, вместо того, чтобы продвигать национальные интересы Республики Молдова. Использует сомнительное финансирование из-за рубежа, из офшоров, Российской Федерации на различные действия для продвижения своего имиджа, контроля СМИ, для концертов и других мероприятий по продвижению имиджа ПСРМ и России, для подкупа людей, для финансирования иностранной пропаганды на территории Республики Молдова, что категорически противоречит закону Республики Молдова и национальным интересам.

Открыто продвигает решения, неприемлемые для граждан Республики Молдова против национальных интересов для разрешения конфликта на левобережье Днестра, за счёт неконституционного продвижения федерализации и "Приднестровьезации" Республики Молдова; нарушая Конституцию, присягу, национальное законодательство и подрывая государство Республика Молдова.

Подрывает, за счёт безответственных и агрессивных заявлений, отношения с соседями и внешними партнёрами Республики Молдова, в частности с Европейским Союзом, Румынией, Украиной и США, крадя шанс на то, чтобы граждане Молдовы жили в правовом государстве и жили лучше.

Использует административных ресурсы в личных и партийных интересах. 
Продвигает и стимулирует сепаратизм, в том числе в Гагаузии, хотя Республика Молдова выбрала путь консолидации автономии для мирной жизни с братьями-гагаузами. Разделяет страну по различным критериям - этническим, языковым, религиозным, культурным - все это делается в личных целях и наносит тяжёлый ущерб для граждан Республики Молдова.

Он прямо подорвал потенциал обороны Республики Молдова, запретив национальной армии участвовать в региональных военных учениях, в том числе в миротворческих миссиях. Это выходит за конституционные компетенции президента и даёт резонные основания на то, чтобы президент действовал вопреки национальным интересам Республики Молдова, что является предательством родины. Вместо обеспечения мира и процветания своему народу, он открыто призывает к Гражданской войне своими угрожающими и агрессивными выступлениями в адрес собственных граждан",- говорится в пресс-релизе.

Напомним, ранее общественность получила доступ к видеозаписям, на которых Игорь Додон говорит Владу Плахотнюку, что получает ежемесячно по 700 000 долларов из Москвы на финансирование ПСРМ.




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