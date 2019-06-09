Заявление Вячеслава Валько на площади Великого национального собрания

Заявление Вячеслава Валько на площади Великого национального собрания:

"Я горд тем, что сегодня я стою перед вами, молдавским народом. Я сегодня стою перед вами, не потому что я член ДПМ, я стою перед вами, потому что я патриот страны, как и вы. Я стою сегодня перед вами, потому что, как оказалось только демократическая партия во главе с председателем Владом Плахотнюком встала на защиту нашей страны. Вчерашний день стал позором для истории Молдовы, потому что вчера все молдавское общество, все граждане страны убедились наконец-то, что Игорь Додон является взяточником. Если до этого говорил один политик, что он ему давал деньги, второй политик приносил сумку и напоминал ему о том, что он в этой сумке приносил ему деньги, то вчера вся страна увидела и услышала признание Игоря Додона о том, что он каждый месяц получал от 800 до миллиона долларов ежемесячно, для того, чтобы коррумпировать всю эту страну.

Сегодня каждый гражданин страны вне зависимости от своих политических пристрастий, вне зависимости от религиозных взглядов, вне зависимости от каких-либо других принципов должен ответить: Он патриот страны или он готов вместе с другими продать свою страну и свое будущее?! На этой площади я вижу людей, которые являются патриотами своей страны, которые ни за что не продадут ее. Я уверен, что у нас как у молдавского народа есть один вопрос, к нашим так называемым партнерам: О какой демократии может идти речь, о каком верховенстве закона может идти речь, о какой порядочности может идти речь, если так называемый президент страны открыто признается во взяточничестве. Скажите пожалуйста, наши партнеры, до каких пор вы будете молчать и не дадите комментарии на то вопиющее беззаконие, безобразие свидетельством которых стала вчера вся страна. Когда человек в лоснящимся костюме признается, что ему каждый месяц для того, чтобы нас оболванивать, одурачивать, для того, чтобы продавать страну, другие платили миллионы ежемесячно.

Мы вас спрашиваем, сколько вы будете молчать? Я хочу спросить наших партнеров, неужели так называемые европейские ценности, европейские принципы, нормы демократии, о которых нам столько всегда говорили, не работают в случае с Игорем Николаевичем Додоном, который признается в том, что ежемесячно, для того чтобы сегодня посеять хаос в стране, он на протяжении долгого времени получал и готовил политический и экономический коллапс. Когда они ответят? Я обращаюсь сегодня ко всем гражданам стран. Мы, во-первых, молдаване. Я - русскоязычный молдаван, и я прожил здесь 42 года, у меня двое детей и, где бы я не был, я горжусь тем, что я гражданин Молдовы.

Я обращаюсь сегодня ко всем: хватит разделяться, прятаться по каким-то лагерям. Мы должны вспомнить, что мы один народ. Маленький, зажатый между двумя крупными блоками, но мы народ, у которого есть гордость, честь и достоинство, и мы не продаемся! Мы те, кто остались в этой стране несмотря на эмбарго, экономические санкции, давление европейских и российских партнеров. Мы остались в этой стране, потому что мы патриоты, потому что мы любим нашу Молдову! И мы не позволим никому решать за молдавский народ будет федерализация или нет. Этот вопрос должен решать не Додон, не Кремль и не Брюссель. Если придет время, мы - молдавский народ, решим, как жить дальше, но это будет наше решение. А сейчас я хочу обратится ко всем, уверен, что это мнение нас всех присутствующих на этой площади: не допустить провокаций, не допустить гражданской войны. Есть закон, закон для всех один. Конституционный суд принял решение о проведении досрочных выборов. Если наши оппоненты являются патриотами страны и желают добра и мира для молдавского народа, они должны признать решение КС и осенью мы проведем новые выборы. С победой!"