Кто хочет перенять власть в Кишиневе? Нэстасе и Санду заключили союз с Додоном, который дал Кремлю гарантии вернуть Молдову под влияние России

Находясь по другую сторону от той незаконности, с которой сталкивается группа граждан, избранных 24 февраля 2019 года на должность депутатов, мы должны внимательно посмотреть, кто хочет перенять власть в Кишиневе. На первый взгляд кажется, что новые политики с проевропейскими взглядами хотят править, потому что у них другое видение развития страны. Политическая картина, похоже, для них не имеет значения, и они даже идут на союз с прокремлевскими социалистами. Кажется, все честно, но ...

Образ Жанны д'Арк, приписываемый Майе Санду, легко можно смыть, выполнив простой анализ последних нескольких лет, за которые маленький политик получал деньги и консультации при поддержке представителей преступного мира. По данным журналистского расследования, проведенного zeppelin.md, появившегося в начале этого года, Лидер PAS Майя Санду получила политическую консультацию от американского эксперта, услуги которого были оплачены рейдером номер один в СНГ Вячеславом Платоном.

Речь идет о Ноэле Боксере, политическом консультанте, специализирующемся на избирательных кампаниях. Специалисту платили 12 тысяч долларов в месяц, в период с июля по ноябрь 2016 года, до президентских выборов. Сумма в размере не менее 60 тысяч долларов не была задекларирована партией "Действие и солидарность". Не стыдно иметь внешних партнеров, которые вам помогают, но как вы можете кричать на улице, что являетесь одним единственным борцом с олигархией и коррупцией, когда вас же и финансируют за счет денег, запятнанных кровью. Или же для вас деньги не пахнут? Это не к лицу вам, уважаемая, ни с позиции вертикали, ни последовательности и преданности своему избирателю, пишет timpul.md.

Вспомним совместные акции протеста, организованные людьми из Кремля в Кишиневе в январе 2016 года. Майя Санду без проблем протестовала бок о бок со своим политическим врагом Игорем Додоном и уголовником Ренато Усатым. Кто не знает, кто такой Ренато Усатый, пусть даст запрос в поисковой системе Google и увидит его связи с российским криминальным миром, спецслужбами Российской Федерации, а также его причастность к покушению на банкира Германа Горбунцова. Мы можем продолжить перечислять и дальше, но я закончу вопросом - госпожа Санду, вы предали молдаван, унионистов, проевропейцев, кто следующий?

Если говорить о другом лидере оппозиции, Андрее Нэстасе, мы не можем добавить много. Под руководством своего нанаша, Виктора Цопа, объявленного в розыск после того, как был осужден за шантаж и арест партнера по бизнесу, он любым способом пытается прийти к власти. Конечная цель - возвращение своего нанаша, Виктора Цопа в страну и захват всех государственных учреждений. Нэстасе вступил в союз с Вячеславом Платоном и Ренато Усатым, а также с криминальным авторитетом Григорием Карамалаком.

После многочисленных визитов в Брюссель, во время которых они дали гарантии чиновникам ЕС, что у них благородные и христианские намерения, Нэстасе и Санду объединились с Игорем Додоном, который дал гарантии Кремлю, что вернёт Республику Молдова под полное влияние России. Кто не верит, пусть посмотрит недавно появившиеся видео, в которых четко сказано, что Молдова должна стать федерализованной, то есть дезинтегрированной.

И, наконец, мы приходим к вопросу - кого вы выбрали, дорогие молдаване?