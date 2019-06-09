Находясь по другую сторону от той незаконности, с которой сталкивается группа граждан, избранных 24 февраля 2019 года на должность депутатов, мы должны внимательно посмотреть, кто хочет перенять власть в Кишиневе. На первый взгляд кажется, что новые политики с проевропейскими взглядами хотят править, потому что у них другое видение развития страны. Политическая картина, похоже, для них не имеет значения, и они даже идут на союз с прокремлевскими социалистами. Кажется, все честно, но ...
Образ Жанны д'Арк, приписываемый Майе Санду, легко можно смыть, выполнив простой анализ последних нескольких лет, за которые маленький политик получал деньги и консультации при поддержке представителей преступного мира. По данным журналистского расследования, проведенного zeppelin.md, появившегося в начале этого года, Лидер PAS Майя Санду получила политическую консультацию от американского эксперта, услуги которого были оплачены рейдером номер один в СНГ Вячеславом Платоном.
Речь идет о Ноэле Боксере, политическом консультанте, специализирующемся на избирательных кампаниях. Специалисту платили 12 тысяч долларов в месяц, в период с июля по ноябрь 2016 года, до президентских выборов. Сумма в размере не менее 60 тысяч долларов не была задекларирована партией "Действие и солидарность". Не стыдно иметь внешних партнеров, которые вам помогают, но как вы можете кричать на улице, что являетесь одним единственным борцом с олигархией и коррупцией, когда вас же и финансируют за счет денег, запятнанных кровью. Или же для вас деньги не пахнут? Это не к лицу вам, уважаемая, ни с позиции вертикали, ни последовательности и преданности своему избирателю, пишет timpul.md.
Вспомним совместные акции протеста, организованные людьми из Кремля в Кишиневе в январе 2016 года. Майя Санду без проблем протестовала бок о бок со своим политическим врагом Игорем Додоном и уголовником Ренато Усатым. Кто не знает, кто такой Ренато Усатый, пусть даст запрос в поисковой системе Google и увидит его связи с российским криминальным миром, спецслужбами Российской Федерации, а также его причастность к покушению на банкира Германа Горбунцова. Мы можем продолжить перечислять и дальше, но я закончу вопросом - госпожа Санду, вы предали молдаван, унионистов, проевропейцев, кто следующий?
Если говорить о другом лидере оппозиции, Андрее Нэстасе, мы не можем добавить много. Под руководством своего нанаша, Виктора Цопа, объявленного в розыск после того, как был осужден за шантаж и арест партнера по бизнесу, он любым способом пытается прийти к власти. Конечная цель - возвращение своего нанаша, Виктора Цопа в страну и захват всех государственных учреждений. Нэстасе вступил в союз с Вячеславом Платоном и Ренато Усатым, а также с криминальным авторитетом Григорием Карамалаком.
После многочисленных визитов в Брюссель, во время которых они дали гарантии чиновникам ЕС, что у них благородные и христианские намерения, Нэстасе и Санду объединились с Игорем Додоном, который дал гарантии Кремлю, что вернёт Республику Молдова под полное влияние России. Кто не верит, пусть посмотрит недавно появившиеся видео, в которых четко сказано, что Молдова должна стать федерализованной, то есть дезинтегрированной.
И, наконец, мы приходим к вопросу - кого вы выбрали, дорогие молдаване?
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День придаст решимости Вашим действиям. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День придаст решимости Вашим действиям. Возрастет вероятность отравления. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела на бирже.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Уделите больше внимания любимому человеку.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День придаст решимости Вашим действиям. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Успешны знакомства и поездки.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День придаст решимости Вашим действиям. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Пришло время пожинать плоды.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Перегрузки чреваты нервным срывом.
|Banca Nationala a Moldovei
Валерий Реницэ