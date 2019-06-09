Виталий Нагачевский: "Только Конституционный суд имеет право толковать Верховный закон"

Адвокат Виталий Нагачевский заявил, что только Конституционный суд имеет право толковать Верховный закон и решать, когда истечет 90-дневный срок для создания правительства.

"Учитывая, что не существует четкого регулирования и способа подсчета этих 90 дней, Конституционный суд является единственным органом власти, который имеет право интерпретировать Верховный закон и решать, каким способом будут подсчитывать эти 90 дней.

В то же время адвокат Виталий Нагачевский считает, что проблема не в толковании, а в политическом классе нашей страны.

"Проблема не в том, как рассчитать 90-дневный срок, проблема в поведении политических партий, которые до последнего дня не могли договориться и создать правительство. Если бы они сделали это на день или два раньше, не было бы никаких проблем", - заявил Нагачевский.