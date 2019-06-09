Инспеторат полиции Тараклии подчиняется правительству во главе с Павлом Филипом

Весь персонал Инспетората полиции Тараклии подчиняется правительству во главе с Павлом Филипом и министерству внутренних дел во главе с Александром Жизданом. Об этом сообщил глава инспектората полиции Тараклии Владимир Чекир.

"Я и весь персонал ИП Тараклии подчиняются закону и Конституции Республики Молдова, мы подчинены правительству во главе с Павлом Филипом и министерству внутренних дел во главе с Александром Жизданом", - сказал Владимир Чекир.

Отметим, что судьи Верховного суда заявили, что все решения, принятые вчера депутатами, являются неконституционными.