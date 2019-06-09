Покупки онлайн становятся популярнее в нашей стране

Покупки онлайн становятся популярнее в нашей стране. Граждане в целях экономии времени заказывают онлайн в том числе и вина. Это отмечают администраторы интернет-магазинов, которые представляют широкий выбор алкогольных напитков.

"В сравнении с прошлым годом продажи выросли более чем на 50%. Большая часть проданных по интернету вин - дорогие. Мы предлагаем качественные коллекционные вина", - сказал администратор онлайн-магазина Виктор Бунеску.

Услуги интернет-магазинов ценят за оперативность.

"Широкий выбор вин, безопасные и удобные способы оплаты, доставка. По Кишиневу мы доставляем в течение часа, а по Молдове - в течение дня. Примерно 10% покупателей - иностранцы, остальные - жители Молдовы. Большинство из Кишинева", - добавил Виктор Бунеску.

В Национальном агентстве винограда и вина говорят, что онлайн-магазины - главные конкуренты прямых продаж.