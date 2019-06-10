Граждане защищают госучреждения от незаконного захвата

Сотни людей провели вторую ночь у госучреждений, чтобы предостеречь их от захвата. Манифестанты просидели в палатках, установленных министерством внутренних дел, министерством финансов и другими учреждениями. У здания правительства люди выражали возмущение незаконным назначением кабмина Майи Санду.

"Мы хотим законного правительства. Мы хотим, чтобы все было легально, в рамках закона, честно и открыто для народа".

Люди также возмущены попыткой федерализации страны президентом Игорем Додоном.

"Мы против федерализации Молдовы. Против того, чтобы нашу судьбу решали за рубежом. Мы здесь хозяева и сами хотим все решать".

Больше всего палаток установили у Министерства внутренних дел.

"Мы тут уже вторую ночь. Будем стоять сколько понадобится, чтобы защитить госучреждения от Нэстасе".

"Будем защищать Министерство внутренних дел сколько понадобится. Нэстасе не был избран законным путем, он был избран незаконно. Пока мы здесь, мы его не пропустим".

И минфин намерены защищать и днем и ночью.

"Мы пришли защищать Министерство финансов от узурпаторов, которые хотели захватить его незаконно. Мы считаем, что это плохо для нашей страны".

"Все министерства окружены гражданами, которые хотят спокойствия в стране и улучшения ситуации, перемен".

"Мы уже два дня здесь находимся. И мы будем здесь, мы выстоим... пока в стране не наступит спокойствие".