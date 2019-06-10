Комбатанты направили в Генеральную прокуратуру запрос о рассмотрении действий Игоря Додона

Комбатанты, представители ассоциации Credință Patrie, направили в Генеральную прокуратуру запрос о рассмотрении действий Игоря Додона.

Неформальный лидер ПСРМ пытался осуществить российский план по федерализации страны, что считается актом «измены родине». За подобные преступления грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

На вчерашней пресс-конференции лидер ПДС Майя Санду прокомментировала финансирование ПСРМ Россией.

- Вас не беспокоит, что Россия финансировала ваших коллег-социалистов?

- Генеральная прокуратура должна работать и расследовать действия подозреваемых в беззаконии.

В августе 2017 лидер ПДС Майя Санду открыто заявляла, что продвижение имиджа Игоря Додона оплачивается Россией.

"Он использует сомнительные средства из-за границы, как из оффшоров, так и из России, на на продвижение своего имиджа и для финансирования зарубежной пропаганды на территории Молдовы, что категорически противоречит молдавскому законодательству и национальным интересам", - сказала Майя Санду.

Тогда же Майя Санду обратилась в Генпрокуратуру с запросом начать расследование против Игоря Додона по факту измены родине.

"Наш долг - осудить и пресечь предательство Игоря Додона против Молдовы и граждан. Игорь Додон действует явно в интересах России, став вассалом президента Путина, вместо того, чтобы отстаивать национальные интересы Молдовы", - заявила Санду.