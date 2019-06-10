Жители Молдовы возмущены беззаконием, которое совершили депутаты ПДС, ППДП и ПСРМ

Граждане нашей страны, а также представители диаспоры, возмущены беззаконием, которое совершили в последние несколько дней депутаты ПДС, ППДП и ПСРМ.

Люди негодуют, что лидеры блока ACUM, которые называют себя проевропейцами, объединились с пророссийскими социалистами, и напуганы одиозным планом федерализации страны, задуманного Россией и представленного Игорем Додоном.

Наш соотечественник Владимир Мельник на своей странице в фейсбуке привёл в пример Юрия Рошку, который предал своих избирателей и отметил, что Майя Санду превзошла его. Он утверждает, что ПДС и ППДП продали нашу страну России.

А Павел Маковей напомнил депутатам блока ACUM, как социалист Влад Батрынча разорвал карту Великой Румынии в парламенте. А теперь ПСРМ – коалиционный партнер ПДС и ППДП. Мужчина считает, что Майя Санду и Андрей Нэстасе предали унионистов, которые всегда их поддерживали.

Представительница диаспоры Валентина Джяманэ написала, что поверить не может, в какой хаос бросают страну. При этом пострадают лишь те, кто работает, а не те, кто любой ценой стремится к власти, добавила наша соотечественница.

А Надежда Барбарова призвала депутатов ПДС и ППДП оторваться от столь желанных кресел и научиться, наконец, работать, только так они научатся быть скромнее.

Александр Казаку, живущий в Италии, тоже недоволен коалицией ACUM - ПСРМ. Он написал в соцсетях, что наивные наслаждаются двумя днями свободы, а когда понимают, что снова попали в сети России, замолкают до следующих выборов. А смотреть на электорат ACUM, который сейчас кричит "Браво, Додон!", это тот еще цирк, подытожил Александр Казаку.