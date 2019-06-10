На два месяца будет ограничено движение по улице Дойна между улицами Соколень и Молдовица

На два месяца ограничат движение по улице Дойна между улицами Соколень и Молдовица.

Согласно представителям столичной мэрии, на этом участке будут проводить работы по замене труб теплосети. Общественный транспорт перенаправят. 132 микроавтобус и десятый автобус будут курсировать по проспекту Ренаштерий до Каля Орхеюлуй, оттуда будут выезжать на улицу Чевкарь, Соколень, Дойна и дальше по прежнему маршруту.

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