В селе Русештий Ной Яловенского района прошел фестиваль черешни

В Яловенском районе чествовали черешню. В селе Русештий Ной прошла ярмарка, где из этих ягод приготовили много разных блюд. Валентина Рохина всю ночь пекла плацинды с черешней.

"Пекла в печи, на листьях хрена, на лопату положила, посыпала кукурузной мукой.Так делала моя прабабушка, и люди были здоровы. Другой еды особо не было, и мне давали плацинды в сумку и отправляли пасти коров", - сказала жительница села Русештий Ной Валентина Рохина.

"Все, что было, привезли. Калачи и плацинды из печи, с творогом и черешней".

В рамках ярмарки в этом году организовали парад национальной одежды.

Гости ярмарки могли попробовать и крепкие напитки.

"Это прохладительный напиток. По традиции мы подаем к плациндам вишневку".

Организовали праздник в селе Русештий Ной уже в седьмой раз.

"Это традиция села, очень красивая, отличный фестиваль. Мы собрали черешню в нашем саду, она красивая и вкусная".

Посетителям ярмарка черешни понравилась.

"Мы впервые на этом фестивале. Очень красиво. Я была поражена, сколько плацинд приготовили".

"Очень хорошо, что такие мероприятия проходят в Молдове. Здесь много местной продукции, хотим попробовать плацинды с черешней".

Черешню можно было купить по 30 леев за килограмм.