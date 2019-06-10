ОБСЕ призвала Молдову урегулировать кризис через переговоры

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел и по делам Европы Словакии Мирослав Лайчак призвал сегодня все политические силы в Республике Молдова преодолеть нынешний политический кризис путем диалога, действуя на основе Конституции Республики Молдовы и уважении демократических принципов и верховенства закона.

"Словацкое Председательство в ОБСЕ с большой обеспокоенностью следит за политическим кризисом в Республике Молдова. Граждане Республики Молдова нуждаются в политическом решении нынешнего кризиса и стабильности, чтобы обеспечить европейский путь страны", - сказал Лайчак.

"Мирный диалог, демократия и верховенство закона необходимы, чтобы предотвратить эскалацию напряженности", - добавил он.