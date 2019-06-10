В США на пятиэтажный дом упал кран

В результате инцидента погибла женщина и еще пять человек получили ранения. Двое из доставленных в больницу находятся в критическом состоянии.

В городе Даллас (штат Техас) в воскресенье, 9 июня, строительный кран упал на пятиэтажный многоквартирный дом. В результате происшествия один человек погиб и пять получили ранения, сообщает Associated Press.



По данным представителя пожарной службы города Джейсона Эванса, погибла женщина, находившаяся на момент инцидента внутри здания.



Еще два человека находятся в критическом состоянии. Состояние троих оценивается как тяжелое, один получил незначительные травмы, передает Корреспондент.



Эванс уточнил, что точная причина падения крана неизвестна, но вероятно, что этому поспособствовал ветер.



Отмечается, что спасатели были вызваны на место события около 14.00 после того, как Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение о грозе, надвигающейся на город и сильном ветре.