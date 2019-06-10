Гражданские активисты: Андрей Нэстасе передал народ и страну

Лидер ППДП предал народ и продал страну. Обвинения в адрес Андрея Нэстасе звучали у здания парламента. Гражданские активисты освистали председателя партии DA.

Перед парламентскими выборами лидеры блока ACUM Майя Санду и Андрей Нэстасе подписали обязательство не участвовать в создании формальной или неформальной правящей коалиции с ПСРМ, но всё-таки заключили сделку.

- Вы проголосовали за то, чтобы она стала спикером.

- За что? За кого я голосовал?

- За Зинаиду Гречаную.

- Вы заблуждаетесь.

Явно раздраженный настойчивостью людей, Нэстасе проявил агрессию.

- Соблюдай дистанцию!

- А где мне находится?

- Я вызову полицию, не подходи ко мне ближе.

Активисты обвинили Нэстасе в измене.

- Вам должно быть стыдно! Стыдно перед народом! Вы предатели народа!

- Девушка, какое право ты имеешь так поступать? Почему ты меня оскорбляешь?

- Вам должно быть стыдно перед народом! Вы нарушили Конституцию Молдовы.

Так и не ответив ни на один вопрос, глава ППДП и его заместитель сели в машину и уехали.

- Позор! Предатели!