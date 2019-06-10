Местные власти осуждают измену Додона, Санду и Нэстасе

Главы районов и многих населенных пунктов страны осуждают предательство Игоря Додона, Майи Санду и Андрея Нэстасе. В совместном заявлении представители местных властей требуют, чтобы эта тройка ушла из политики и не ввергала Молдову в хаос.

Председатели районов и мэры признают легитимным нынешнее правительство во главе с премьером Павлом Филипом. А голосование ПСРМ–ACUM в парламенте считают незаконным. В документе говорится, что Демократическая партия Молдовы остановила попытки узурпации государственной власти, предпринятые изменниками Додоном, Санду и Нэстасе. Местные избранники настаивают на том, что Молдова не продается и приняли к сведению указ о досрочных парламентских выборов, которые состоятся 6 сентября.

Комментарии

Другие новости