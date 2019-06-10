Главы районов и многих населенных пунктов страны осуждают предательство Игоря Додона, Майи Санду и Андрея Нэстасе. В совместном заявлении представители местных властей требуют, чтобы эта тройка ушла из политики и не ввергала Молдову в хаос.
Председатели районов и мэры признают легитимным нынешнее правительство во главе с премьером Павлом Филипом. А голосование ПСРМ–ACUM в парламенте считают незаконным.
В документе говорится, что Демократическая партия Молдовы остановила попытки узурпации государственной власти, предпринятые изменниками Додоном, Санду и Нэстасе.
Местные избранники настаивают на том, что Молдова не продается и приняли к сведению указ о досрочных парламентских выборов, которые состоятся 6 сентября.
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Валерий Реницэ