Мощные ливни затопили Анкару, есть жертвы. Фото

Рекордные осадки, выпавшие в турецкой столице, вызвали затопления, жертвами которых стали три человека.

В Анкаре и регионе в воскресенье, 9 июня, выпало рекордное количество осадков, в результате чего три человека погибли. Об этом сообщает телеканал T24.

"В результате проливных дождей, которые прошли в Анкаре и вызвали паводки и затопления, погибли три человека", - сообщили в мэрии турецкой столицы, передает Корреспондент.

Вечером в Анкаре прошли проливные дожди, рекордное количество осадков выпало в районах Этимесгут и Чанкая.

За два часа были затоплены несколько десятков улиц, большое количество офисных помещений.