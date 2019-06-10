При пожаре в Лондоне сгорели два десятка квартир.ФОТО

Огонь охватил часть жилого семиэтажного дома. Всего пострадали 30 квартир, обошлось без жертв.

На востоке Лондона в районе Баркинг 9 июня произошел пожар в здании многоквартирного жилого дома. Об этом сообщила городская противопожарная служба, передает Корреспондент.

Отмечается, что пожар в доме на улице Де Пасс Гарденс начался в воскресенье в 15.31 по местному времени (17.31 по киевскому времени).

На место прибыли 15 автомобилей противопожарной службы, более 100 пожарных, полиция и медики.

По данным спасателей, огонь охватил часть семиэтажного дома, жильцов эвакуировали.

Пожар был полностью локализован в 18.04 (20.04 по киевскому времени), ведется расследование причин происшествия.

В сообщении пожарных указано, что в результате инцидента были разрушены 20 квартир и еще десять повреждены огнем и дымом.

От вдыхания дыма пострадали мужчина и женщина. Им оказали медицинскую помощь на месте.