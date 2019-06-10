Android-смартфоны уличили в наличии "врожденного" вируса

Он встраивается в операционную систему на этапе производства. Имеется ввиду опасное ПО семейства Triada.

Эксперты обнаружили в Android-смартфонах вирус, который встраивается в их операционную систему на этапе производства. Об этом пишет The Verge.

Специалисты установили, что это ПО из семейства Triada. Предназначается оно для размещения рекламы на устройстве, а также для рассылки спама.

Проводится такая атака через сторонних поставщиков программного обеспечения, к услугам которых прибегают многие организации, передает Корреспондент.

При этом специалисты не стали раскрывать детали относительно того, какие именно производители смартфонов подверглись данной атаке. Однако ранее сообщалось, что подобное вредоносное ПО находили в гаджетах производства Leagoo и Nemu.

Представители компании Google порекомендовали пользователям смартфонов использовать программу Build Test Suite, которая поможет выявить наличие вирусов в смартфонах.