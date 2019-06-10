Заявление Минобороны: Национальная армия останется вне политических игр

Согласно Статье.108 (1) Конституции Республики Молдова Вооруженные силы подчиняются исключительно воле народа для обеспечения суверенитета, независимости и единства, территориальной целостности страны и конституционной демократии.

В то же время, в соответствии с законом №.345 О национальной обороне: руководство Национальной системы обороны является исключительным и неотъемлемым атрибутом конституционной власти государства. Пока нет четкой определенности в политической ситуации в стране, национальная армия подчиняется только конституционному порядку.

Национальная армия продолжает нормально функционировать, не вмешивается в кризис, и останется вне политических игр.

Cогласно внутреннему регламенту для особых ситуаций и с целью снижения риска эскалации конфликта, все воинские части Республики Молдова переходят на специальный режим.

Доступ в воинские части и учреждениями Минобороны запрещен всем, кто не является сотрудником штата вышеназванных учреждений, до момента разрешения кризисной ситуации.