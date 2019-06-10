В Японии изобрели устройство, поднимающее настроение

Девайс может показывать изображения, проигрывать музыку, а также вырабатывать приятные запахи.

Инженеры Японии изобрели устройство, способное управлять настроением человека, сообщает 3D News.

Девайс выглядит как проигрыватель для пластинок, который одновременно может показывать изображения, проигрывать музыку, а также вырабатывать приятные запахи. Корпус устройства деревянный, есть трубки, из которых будут выходить приятные запахи, передает Life.

Аппарат Multi Sensory Device XVG-01 покажут на выставке CES Asia 2019, которая состоится с 11 по 12 июня в китайском Шанхае.

Как рассказали создатели, устройство предназначено для создания отличного настроения в помещении. Поставки девайса начнутся в конце 2019-го или начале 2020 года.