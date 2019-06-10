МИД Украины отреагировал на ситуацию в Молдове

В Министерстве иностранных дел Украины с беспокойством наблюдают за развитием политической ситуации в Молдове. Украина призывает молдавские политические силы действовать законно и избегать силового противостояния.

"Как государство посредник и гарант, Украина заинтересована в стабильной, демократической и европейской Молдове, готова оказать, в случае необходимости, содействие в решении существующих проблем", - отметили в МИД.

"Призываем ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля, решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния", - подчеркивается в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что важным для страны и ситуации в сфере безопасности в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны.

"Республика Молдова остается для Украины важным партнером и соседом, с которым нас объединяют общие интересы и общее европейское будущее», - подчеркнули в украинском МИД.