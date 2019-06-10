Майя Санду признает, что решение Конституционного Суда - законно

Майя Санду лично признала, что решение Конституционного Суда, который постановил, что парламент должен был сформировать парламентское большинство до полуночи 7 июня, является законным. Более того, она заявляла, что будет соблюдать это решение.

"Осталось несколько часов, мы видели решение Конституционного Суда, но мы знаем, что это решение играет в интересах Плахотнюка. Мы должны соблюдать закон и мы соблюдаем закон. Время ещё есть, но времени очень мало. Страна ещё может быть спасена",- заявила Майя Санду.

Все это Майя Санду заявила в прямом эфире вместе с Андреем Нэстасе в пятницу 7 июня в 19:39. Затем лидер ПДС решила вместе со своим партнёром по тандему Андреем Нэстасе грубо нарушить закон, в очередной раз нарушили своё слово. Так же, как они это сделали, дав публичное обещание избирателям не вступать в альянс с социалистами.