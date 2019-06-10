Трагедия в Оргеевском районе: продолжаются поиски утонувшей 12-летней девочки

Спасатели из Оргеева ведут подводные поиски 12-летней девочки, пропавшей без вести после того, как ее в последний раз видели у реки Реут возле Чокылтень.

По предварительной информации, 12-летняя девочка вместе с 8-летней сестрой пасли коров рядом с речкой у села Чокылтень Оргеевского района.

Рыбак заметил, что 8-летняя девочка тонула, он прыгнул в воду и вытащил ребенка на сушу, девочка была без сознания.

Восьмилетняя девочка была спасена и затем доставлена в больницу. 12-летняя девочка не была найдена. Поиски продолжаются.

Правоохранительные органы расследуют обстоятельства дела.