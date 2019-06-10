ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Удачный день для людей творческих профессий.

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