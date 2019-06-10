Трое детей и их мать получили ожоги при взрыве газового баллона в Сынжерейском районе

Вчера вечером в селе Пепень Сынжерейского района произошел взрыв. На место инцидента прибыл экипаж спасателей и аварийные службы. По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа из газового баллона.

В результате взрыва 32-летняя женщина и трое её детей 5, 6 и 7 лет, которые находились в помещении, получили ожоги на 15-30% поверхности тела.

В результате взрыва были повреждены два окна, входная дверь и часть потолка.

Пострадавшие были доставлены в Районную больницу Сынжерей в тяжёлом, но стабильном состоянии.

Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.