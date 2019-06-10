Демократы начали сбор подписей в поддержку отставки президента Игоря Додона

Демократическая партия Молдовы запустила кампанию по сбору подписей по всей стране для отставки президента Игоря Додона, на основании предательства родины, незаконного финансирования ПСРМ и узурпации государственной власти.

Демократическая Партия Молдовы начала кампанию по сбору подписей по всей стране для отставки Игоря Додона за измену Родине, незаконное внешнее финансирование ПСРМ и захват государственной власти.

Кампания была инициирована 30 000 граждан, которые 9 июня 2019 участвовали в мирном протесте на Площади Великого Национального Собрания в защиту конституционности. Собравшиеся приняли Резолюцию по Защите Страны.

Чтобы достигнуть плана продажи страны, Игорь Додон совместно с социалистами и блоком ACUM предприняли попытку государственного переворота.

ДПМ считает, что этим позорным предательством гражданин Игорь Додон утерял любую легитимность. Особенно после того, как вся страна увидела, как он попытался воплотить план по федерализации Республики Молдова, а также то, как президент страны признает, что социалисты финансировались незаконно Российской Федерацией десятками миллионов долларов в последние годы.

Демократическая Партия Молдовы продолжит свои законные действия по выполнению воли граждан, чтобы президент страны Игорь Додон стал нелегитимным и покинул свой пост.

Призываем Игоря Додон не держаться отчаянно за власть, уйти в отставку и предстать перед судом народа на досрочных парламентских выборах.