Нэстасе обвиняют в получении трех миллионов долларов из России за попытку свергнуть правительство Филипа

Вице-мэр Бухареста Аурелиан Бэдулеску считает, что Андрей Нэстасе мог получить три миллиона долларов из России за дестабилизацию политической ситуации в Молдове и за свержение правительства Филипа.

"Это эксклюзивная информация: Может ли Андрей Андреевич опровергнуть тот факт, что в ходе визита в Москву, получил три миллиона долларов для того, чтобы свергнуть действующую пласть?, - сказал Бэдулеску.

Андрей Нэстасе пока не прокомментировал эти обвинения.