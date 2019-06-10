Детские лагеря прошли проверку и готовы принимать школьников

Все лагеря отдыха в Кишиневе и его пригородах проверили специалисты всех муниципальных структур, они готовы принимать детей. Об этом сообщила сегодня руководитель Главного управления образования, культуры, молодежи и спорта примэрии Кишинева Родика Гуцу на заседании городских служб.

По ее словам, 3 июня начали работу 20 площадок дневного пребывания, в которых в течение 15 дней будут отдыхать 1730 детей. Стоимость путевки – 1550 леев, родители платят только 310 леев, то есть 20% от стоимости. В то же время 356 учеников получат бесплатные путевки, передает МОЛДПРЕС.

Ученики гимназии-интерната №3 будут традиционно отдыхать летом в лагерях "Cireşarii" и "Alunelul". В лагерях в пригородах столицы, находящихся балансе Муниципального управления образования, молодежи и спорта, "Poienița Veselă", "Alunelul" и "Cireșarii" будут отдыхать 6000 детей. Деятельность этих учреждений начнется в первой декаде июня.

Лагеря, арендованные за пределами города, начнут свою деятельность по графику, установленному администрацией, и примут 4385 детей. В спортивных лагерях планируют отдых 3470 учащихся.

Около 15 665 столичных учащихся отдохнут этим летом в лагерях столицы и пригородов. На эти цели муниципалитет выделил 30 млн леев.