Вода в Одесском заливе Черного моря окрасилась в зеленый цвет. Одесситы публикуют в соцсетях сотни фото и видео с необычным явлением.
Биолог и руководитель общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский объясняет цветение воды размножением в воде микроскопических организмов - цианобактерий Nodularia spumigena. На этот процесс влияет два фактора: уровень солености и загрязнения, передает vesti-ukr.com.
"Первое - соленость воды уменьшилась, интенсивность цветения - увеличилась. Второе - загрязнение биогенными элементами: это минеральные удобрения, азотные удобрения полей, моющие вещества, недостаточно хорошо очищенные стоки города, которые попадают в море после ливня", - объясняет BBC Владислав Балинский.
Купаться в таком море биолог не рекомендует, но официального запрета от городских властей не было. Туристов изумрудный цвет воды не пугает, хотя, по словам эколога, при контакте с кожей возможно развитие аллергических реакций.
Также Балинский предупреждает, что если температура воды в Одесском заливе и дальше будет повышаться, возможно возникновение недостатка воздуха. Такое уже случалось в Одессе в 2010 году - тогда в море погибло все живое.
В Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа заявляют, что ситуация под контролем. По результатам анализов, химические показатели загрязняющих веществ находятся ниже уровня предельно допустимых концентраций для морской воды.
Комментарии
- Назван самый "залайканный" человек в Instagram
- Названы знаки Зодиака, которые подавляют и любят руководить
- Врачи назвали первые симптомы перегрева на солнце
- Новые правила для туристов в Риме
- Мощнейшая магнитная буря в июне: как уберечься от негативного влияния, что нельзя делать
- В США в лотерее сорван джекпот в $530 млн
- Меган Маркл впервые появилась на публике после родов
- Назван самый ценный футболист мира
- Соцсети захватила новая оптическая иллюзия
- Британка трижды не могла улететь в отпуск из-за сильной худобы
- Бари Алибасов остается в состоянии медикаментозного сна
- Супруг Елизаветы II принц Филипп празднует свое 98-летие
- 20-летний юбилей отмечает Кагульский госуниверситет
- Назван самый "залайканный" человек в Instagram
- Жертвы мошенников: около 200 граждан Молдовы уехали в Португалию на работу, а попали в рабство
- Майя Санду признает, что решение Конституционного Суда - законно
- Названы знаки Зодиака, которые подавляют и любят руководить
- Инспеторат полиции Тараклии подчиняется правительству во главе с Павлом Филипом
- Кто хочет перенять власть в Кишиневе? Нэстасе и Санду заключили союз с Додоном, который дал Кремлю гарантии вернуть Молдову под влияние России
- Виталий Нагачевский: "Только Конституционный суд имеет право толковать Верховный закон"
- Додон обещает, что Россия закроет все уголовное дела на имя Плахотнюка после подписания соглашения о федерализации РМ. ВИДЕО
- СМИ: Додон "переехал" в отель на территории Российского посольства
- Влад Плахотнюк подтверждает: Игорь Додон хотел предать страну
- Павел Филип: Есть лишь одно законное правительство. А действия некоторых партий - попытка незаконного захвата власти
- В Украине задержали известного криминального авторитета из Молдовы
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Повысится Ваша деловая активность.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вероятны бытовые хлопоты.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Выгодно покупать валюту.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Будьте осторожны с самолетом.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Удачный день для людей творческих профессий.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Побольше решительности и сосредоточенности.
|Banca Nationala a Moldovei
Валерий Реницэ