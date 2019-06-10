В Одессе "позеленело" Черное море. ФОТО

Вода в Одесском заливе Черного моря окрасилась в зеленый цвет. Одесситы публикуют в соцсетях сотни фото и видео с необычным явлением.

Биолог и руководитель общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский объясняет цветение воды размножением в воде микроскопических организмов - цианобактерий Nodularia spumigena. На этот процесс влияет два фактора: уровень солености и загрязнения, передает vesti-ukr.com.

"Первое - соленость воды уменьшилась, интенсивность цветения - увеличилась. Второе - загрязнение биогенными элементами: это минеральные удобрения, азотные удобрения полей, моющие вещества, недостаточно хорошо очищенные стоки города, которые попадают в море после ливня", - объясняет BBC Владислав Балинский.

Купаться в таком море биолог не рекомендует, но официального запрета от городских властей не было. Туристов изумрудный цвет воды не пугает, хотя, по словам эколога, при контакте с кожей возможно развитие аллергических реакций.

Также Балинский предупреждает, что если температура воды в Одесском заливе и дальше будет повышаться, возможно возникновение недостатка воздуха. Такое уже случалось в Одессе в 2010 году - тогда в море погибло все живое.

В Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа заявляют, что ситуация под контролем. По результатам анализов, химические показатели загрязняющих веществ находятся ниже уровня предельно допустимых концентраций для морской воды.